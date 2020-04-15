Merkezde durmak yok!

Korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte özellikle sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu siperli maskelerin üretimine başlayan Gençlik Merkezi çalışanları, tedbirlerin artırılmasıyla sosyal mesafeyi korumak amacıyla merkezdeki atölyelerde mesai yaparak, talepleri karşılamaya çalışıyor. Sağlık çalışanları, polis, jandarma ve diğer çalışan personeller için koruyucu maske üretimine devam eden Gençlik Merkezi, mesailerine devam sağlıkçılar ve güvenlik birimlerinin ardından kamu çalışanlarına da dağıtım yaptılar.