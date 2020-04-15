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Merkezde durmak yok!

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi çalışanları ile gençlik liderleri, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle kamu çalışanlarının ihtiyaç duyduğu siperli maske üretimini sürdürüyor.

15 Nisan 2020 Çarşamba 03:30
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Merkezde durmak yok!

Korona virüs salgınının Türkiye'de de görülmesiyle birlikte özellikle sağlık çalışanlarının ihtiyaç duyduğu siperli maskelerin üretimine başlayan Gençlik Merkezi çalışanları, tedbirlerin artırılmasıyla sosyal mesafeyi korumak amacıyla merkezdeki atölyelerde mesai yaparak, talepleri karşılamaya çalışıyor. Sağlık çalışanları, polis, jandarma ve diğer çalışan personeller için koruyucu maske üretimine devam eden Gençlik Merkezi, mesailerine devam sağlıkçılar ve güvenlik birimlerinin ardından kamu çalışanlarına da dağıtım yaptılar.

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Merkezde Durmak Yok!
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