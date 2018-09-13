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Merkezde çalışmalara devam

KADIŞEHRİ Belediyesi tarafından ilçede eksikliği hissedilen Kültür Merkezi ve Düğün Salonu inşaatı devam ediyor.

Merkezde çalışmalara devam

KADIŞEHRİ Belediyesi tarafından ilçede eksikliği hissedilen Kültür Merkezi ve Düğün Salonu inşaatı devam ediyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Merkezde çalışmalara devam

Önceki yıl projesi hazırlanıp, daha sonra da inşaatına başlanılan Kültür Merkezi ve Düğün Salonu inşaatında incelemelerde bulunan Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut, çalışmaların planlanan sürede tamamlanması için çalıştıklarını söyledi. Başkan Karadavut, ilçenin kültür ve sanat hayatına katkı sağlayacak, sosyal hayatını zenginleştirecek bir eseri yapmanın mücadelesini verdiklerini kaydetti. Karadavut, “Kültür Merkezi ve Düğün Salonumuzda 600 kişi kapasiteli düğün salonu, 250 kişilik konferans salonu, 50 kişilik toplantı salonu ve mescit gibi sosyal donatılar yer alıyor. Kültür Merkezi ve Düğün Salonumuz tamamlanarak hizmete girdiğinde Kadışehri halkının sosyal hayatına önemli katkılar sağlayacaktır. Tesisimizi en kısa sürede tamamlayarak, ilçe halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

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