Merkezde açılış hazırlığı

Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, 40 yıl aradan sonra Süt Birliğinin kurulmasının ardından, belirlenen toplama merkezinde tadilat çalışmasına başlandığını, çalışmaların tamamlandığını söyledi. Başkan Ünal, ‘’Süt hayvancılığı ile ilgili olarak kasabamızda bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışma ile kasabamız besicileri ekonomik olarak daha güçlü hale geleceklerdir. Süt toplama merkezimiz yakında hizmete girecektir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendi başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.