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Merkezde açılış hazırlığı

ÇEKEREK İlçesinin Özükavak Beldesinde kurulması planlanan Süt Toplama Merkezi ile ilgili belirlenen binada tadilat çalışmaları tamamlandı, açılış için gün sayılmaya başlandı.

04 Şubat 2021 Perşembe 00:32
Merkezde açılış hazırlığı

 Özükavak Belediye Başkanı Oğuz Ünal, 40 yıl aradan sonra Süt Birliğinin kurulmasının ardından, belirlenen toplama merkezinde tadilat çalışmasına başlandığını, çalışmaların tamamlandığını söyledi. Başkan Ünal, ‘’Süt hayvancılığı ile ilgili olarak kasabamızda bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışma ile kasabamız besicileri ekonomik olarak daha güçlü hale geleceklerdir. Süt toplama merkezimiz yakında hizmete girecektir. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay beyefendi başta olmak üzere, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Son Güncelleme: 03.02.2021 17:33
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Merkezde Açılış Hazırlığı
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