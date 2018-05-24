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MERKEZ YÜKSELiYOR

YOZGAT’ta Adalet Bakanlığına bağlı birimlerde çalışan personelin eğitim göreceği, Adalet Eğitim Merkezi inşaatı hız kesmeden devam ediyor.

MERKEZ YÜKSELiYOR

YOZGAT’ta Adalet Bakanlığına bağlı birimlerde çalışan personelin eğitim göreceği, Adalet Eğitim Merkezi inşaatı hız kesmeden devam ediyor.

24 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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MERKEZ YÜKSELiYOR

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanlığı döneminde projelendirilip, yapımına başlanılan merkez, 42 bin metrekare kapalı alan inşaatı üzerinde yükselmeye devam ediyor. Önümüzdeki yıl hizmete alınması beklenilen eğitim merkezi, 30 kişilik 5, 60 kişilik 5, 104 kişilik bir olmak üzere 11 sınıfta toplam 554 personele aynı anda eğitim alabilecek. Binada, 2 bilgisayar sınıfı, birer yabancı dil sınıfı, ön büro danışma masası eğitim sınıfı, duruşma salonu eğitim sınıfı, mahkeme kalemi eğitim sınıfı, interaktif sınıf ve simülatör odası bulunuyor. Eğitim sınıflarının yanı sıra merkezde 450 kişilik konferans salonu yer alacak. Merkezde, kursiyerlerin eğitimden arta kalan zamanlarını değerlendirebilecekleri birer kütüphane, internet odası, spor salonu, çocuk oyun salonu, bilardo/masa tenisi salonu ve hobi salonu, ikişer kafeterya, fitnes salonu, sauna, Türk hamamı ve fin hamamı ile doktor odası, kuaför ve mescitler de yer alıyor. Aynı anda 300 kişi eğitim görebileceği Adalet Eğitim Merkezi’nde, yurt genelinde görev yapan adli personel, zabıt katipleri, icra katipleri, mübaşirler, adalet uzman yardımcıları, adalet uzmanları, yazı işleri müdürleri ile diğer ara personel eğitim görecek. Hizmet binasında, biri geçici görevli olmak üzere 2 aAdli tıp uzmanı, birer kimyager, otopsi teknikeri, otopsi teknisyen yardımcısı, teknisyen ve temizlik görevlisi ile 4 güvenlik personeli görev yapacak.

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