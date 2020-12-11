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Merkez yükseliyor

Saraykent ilçesinde yapımı planlanan Toplum Sağlığı ve Aile Hekimliği binası inşaatı yükseliyor.

11 Aralık 2020 Cuma 00:12
Merkez yükseliyor

SARAYKENT İlçesinde Ekim ayının ilk haftasında temeli atılan Toplum Sağlığı ve Aile Hekimliği hizmet binası inşaatı devam ediyor. Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, merkez binası inşaatını ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Saraykent Aile Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil İstasyonu binasının temelinin geçtiğimiz Ekim ayında atıldığını hatırlatan Başkan Öçal, inşaatın hızla yükseldiğini, belirlenen tarihten önce de tamamlanabileceğini umut ettiklerini kaydetti. Başkan Öçal, yapılan ihaleye göre Merkezin, 21 Eylül 2021'de hizmete açılacağını kaydeden Başkan Öçal, "Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız zor şartlarda çalışıyordu. Yeni bina ile daha güzel şartlara kavuşacak. Binamız tamamlandıktan sonra farklı alanlarda bulunan 112 istasyonumuz da bu binada hizmet verecek. Bu hizmeti ilçemize kazandırmamızda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

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