MERKEZ VE KREŞ FESHEDİLDİ

Yozgat Belediyesi tarafından Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi yan tarafına yapılması planlanan kreş ile belediye yan tarafına yapımı planlanan Gençlik Merkezi için geçtiğimiz günlerde ihaleye çıkılmış ve ihaleyi kazanan firmalara yer teslimleri yapılmıştı.

Ancak ihale sonrasında inşaat malzemelerine yapılan zamlar sonrasında, başlanılan iki inşaatın yüzde 15 seviyesine de gelmemesi nedeniyle sözleşmeler karşılıklı olarak fesih edilmesi kararlaştırıldı. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Milli İrade Anadolu İmam Hatip lisesi yanındaki hem kreş ile birlikte park yapımının geçtiğimiz günlerde çıkan yasaya istinaden sözleşmesini fes etme kararı aldıklarını söyledi. Çıkan yasa gereği Yüzde 15’i geçmemiş yapılarda karşılıklı fes yöntemiyle fes edilme imkânı tanındığını hatırlatan Köse, ‘’Çünkü fiyat geçişleri çok sert olduğu için devletimiz müteahhitlerinde zarar etmesini istemiyor. O yüzden karşılıklı feshe gideceğiz.

Gençlik ve Spor Merkezimiz hemen yanı başımızdaki orayı çok amaçlı düşünmüştük. 16 milyon artı KDV’ye ihale etmiştik. Aradan geçen süre içerisinde fiyatlardaki sert geçişlerden dolayı orada yüzde 15 sınırını aşmadığı için orada da karşılıklı feshe gidip 45 gün içerisinde tekrar ihaleye çıkartarak, orada da yolumuza devam etmiş olacağız’’ dedi.

»Haber Merkezi