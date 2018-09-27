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Merkez tanıtıldı 

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Gençlik Liderleri ile birlikte ilçe ziyaretlerinde bulunarak, merkezin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Merkez tanıtıldı 

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Gençlik Liderleri ile birlikte ilçe ziyaretlerinde bulunarak, merkezin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

27 Eylül 2018 Perşembe 07:00
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Merkez tanıtıldı 

Sapmaz, Çandır ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti, daha sonra Boğazlıyan ve Çayıralan ilçelerine geçerek İlçe Milli Eğitim Müdürleriyle birlikte ilçelerde bulunan ortaokul ve lise yöneticilerini ziyaret edip, Gençlik Merkezlerinin faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Çayıralan ilçesinde 10 Kasım 2018 tarihinde 20 Liseli öğrencinin günübirlik geziye götürülebileceğini belirten Sapmaz, bu gezi ile tarihi ve turistik yerlerin keşfi, ülkemizin zenginlerinin tanıtılması, dostluk, kardeşliğin, paylaşmanın önemi kavratılamaya çalışılacağını anlattı. Sapmaz, ‘’Liselerimizden bir kız ve bir erkek öğrenci temsilci seçilerek, Gençlik ve Spor Bakanlığının iletişim görevlisi olarak, gençlere bilinç ve sorumluluk verme anlamında bir uygulamayı burada da yapabiliriz. Bu temsilcilerimiz, İlçedeki gençlik çalışmalarının duyurusu ve takibini yapacaklar, gençlerimiz spora ve sağlıklı bir yaşama sevk edileceklerdir’’ dedi.

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