MERKEZ TANITILDI

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında gençleri bilgilendirip, merkezden daha fazla gencin yararlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz, Yozgat Bozok Üniversitesi’nde aktif olarak faaliyet gösteren kulüplerin başkanları ile has oda da bir araya geldi. Gençlik Merkezimizde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında öğrenciler bilgilendirildi. Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İzzet Ünlü’nün de katıldığı toplantıda, üniversite gençliği için yapılacak faaliyetler, projeleri konusunda bilgilendirme yapılıp, istişarelerde bulunuldu, gençlerin istek ve taleplerini alındı. Gençlik Merkezi Müdürü Sapmaz, ‘’Kulüp yöneticilerinin girişimcilik alanında yapabilecekleri, KOSGEB destek ve eğitimleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının proje destekleri, hakkında bilgilendirmede bulunduk. Genç Gönüllüler sitesi tanıtımının yanında gönüllü faaliyetleri, gönüllülük faaliyetlerinin kazandırdıkları konusunda bilgiler verdik’’ dedi. Sapmaz, üniversitede bulunan Genç Ofis çalışmaları, Kulüpler arası koordinenin Genç ofis üzerinden planlamalarını aktarıp, Kulüplerin proje üretmelerini istediklerini bildirdi. Sapmaz, ‘’Önerilerin ve görüşlerin alındığı verimli bir toplantı oldu. Üniversite yönetimi Başta SKS Daire Başkanı ve ekibine kulüp yöneticilerine katılımcılara teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.