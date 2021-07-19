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MERKEZ ŞENLENDi

Kütüphane, Masa Tenisi, Okçuluk, Langırt, Basketbol, Voleybol, Bilgisayar, Resim, Müzik, Ebru gibi Gençlik Merkezinin imkânlarından yararlanan gençlere Gençlik Liderleri eşlik ediyor.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 00:23
MERKEZ ŞENLENDi

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi, okulların tatile girmesinin ardından gençlerin adeta akınına uğradı. Serbest zamanlarını Gençlik Merkezinde değerlendiren gençler hallerinden de oldukça memnun olduklarını belirtti. Gençlik Merkezi faaliyetlerinin ücretsiz olduğu hatırlatıldı. Gençlerin, Gençlik Merkezinin tüm imkânlarından faydalanabildikleri kaydedildi. Yozgat Valisi Ziya Polat, Gençlik Merkezini ziyaret edip, gerçekleştirilen faaliyetler ve projeler hakkında bilgi aldı. Gençlik merkezine gelen gençlerle sohbet etti. Gitar, keman ve bağlama eğitimlerinin hafta sonu devam ettiği. gençlerin, müzik alanında kendilerini geliştirdikleri bildirildi. Güzel Sanatlar Atölyesi kapsamında resim eğitimi alan gençler, Kuran-ı Kerim eğitimine de katılıp, akıl ve zeka oyunları, salon etkinlikleriyle doyasıya eğleniyor. Covid19 salgını nedeniyle kısıtı olan etkinlikler, normalleşme süreciyle birlikte arttı. Bayram tatili sonrasında Gençlik Merkezi’ndeki hareketliliğin daha da artması bekleniyor. Gençlerin çeşitli aktiviteler ve eğitimlerle buluşturan merkez, haftanın her günü hizmet veriyor. Gençlik Merkezleri ile gençlerin eğitimine yatırım yapıldığına vurgu yapılarak, merkezlerde boş zamanlarını güzel geçiren, iyi şeyler öğrenebilen, paylaşımcılığın arttığı gençliğin hedeflendiği bildirildi. ‘’Gençler boş zamanlarını kahve köşelerinde, internet kafelerde, sokak başlarında geçirmek yerine, gençlik merkezlerimize gelerek hoş vakit geçirebilirler. İster spor yapabilir, isterlerse de eğitim alabilirler’’ denildi. Gençlerin merkezde kişisel gelişimlerine önemli katkı sağladıklarının da altı çizilerek, çocuk ve gençlerin bedensel, akademik, ruhsal, sosyal tüm ihtiyaçları düşünülerek aktivitelerin organize edildiği merkezde gençlerin derslerine yardımcı etüt kursları, kendilerini tanımalarına ve yeteneklerini keşfetmelerine yönelik hobi, el sanatları, enstrüman kursları ve sağlıklı birer birey olmalarına yardımcı spor kursları verildiği anlatıldı. 

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MERKEZ ŞENLENDi
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