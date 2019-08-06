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MERKEZ OLUYORUZ

Yozgat’ta kurulması planlanan Hayvan Hastanesi ve Borsası sahası belirlendi. YOZGAT Valiliğinin öncülüğünde Oran Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası’nın yapılacağı alan belirlendi.

MERKEZ OLUYORUZ

Yozgat’ta kurulması planlanan Hayvan Hastanesi ve Borsası sahası belirlendi. YOZGAT Valiliğinin öncülüğünde Oran Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Yozgat Hayvan Hastanesi ve Hayvan Borsası’nın yapılacağı alan belirlendi.

06 Ağustos 2019 Salı 08:32
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MERKEZ OLUYORUZ

Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli ve Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik ile birlikte Hayvan Hastanesi ve Borsa inşaatının yapılacağı alanda incelemelerde bulundu, İl Özel İdare Genel Sekreteri Nazif Yılmaz’dan bilgi aldı. Vali Çakır inceleme sonrasında yaptığı açıklamada, Yozgat’ta bir hayvan hastanesi ve borsası kazandırmak istediklerini söyledi. Bir hayvan pazarı olan bu projenin basit bir hayvan pazarı olmadığını dile getiren Çakır, ‘’İçerisinde 12 bin metre kare civarında padokların olduğu, 2 bin hayvanın aynı anda alındığı, 500 metre kare karantina alanının bulunduğu, Hayvan hanı, misafir hane, kesimhane, laboratuar, atık depolama havuzu, yemliğin, giriş araçlarının dezenfekte olduğu alanında bulunduğu büyük bir kompleks. Yaklaşık 95 dönem. Hayvan Hastanesi ve Borsası ise yaklaşık 50 dönüm alanında muhafaza edilecek. Kalan kısmını da gerektiğinde büyütme amaçlı olarak değerlendirilecek’’ dedi.
Yozgat’ın böyle bir alana ihtiyacının olduğuna vurgu yapan Vali Çakır, bu projenin kendisinden önce yapıldığı hatırlattı. Bugüne kadar alan bulmakta zorlandıklarının altını çizen Vali Çakır, ‘’Yozgat’ta düz alan bulmak zor. Birkaç yer bulduk bazı yerlerin üzerinde haciz olduğu için işlemler yapamadık, başka yerlerde alanlar düzgün değildi. O yüzden biraz süreç uzadı ama şimdi süreci hızlandırarak arayı kapatacağız. Yozgat alan olarak Türkiye’nin önemli büyük coğrafi alanlarından biri... Hayvancılığın gelişmesine ve hayvan ticaretine büyük katkı olur’’ şeklinde konuştu. 
HAYVAN PAZARI 
İLÇELERE DE KATKI 
SAĞLAYACAK
İlçelerde bulunan hayvan pazarına da büyük katkı sağlayacağını dile getiren Çakır, konuşmasını şu şekilde sürdürdü; ‘’Burada böyle bir yerin olması diğer ileçerimizdeki pazarlarımızı daha çok besler. Bunu sadece hayvan pazarı olarak düşünmemek gerekir. Burasını ilçeler ile birlikte Hayvancılık Organize Sanayi olarak görmek lazım.
MEVKİ OLARAK 
BÖLGEYE HİTAP 
EDECEK
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise Yozgat Hayvan Hastanesi ve Borsasının lokasyon olarak çok güzel bir yerde olduğunun altını çizdi. Hem Alaca, hem Çorum, Sorgun ilçemizin ve diğer komşu illerin tam kesişme noktası olan Çalatlı mevkiinde yapılan bu tesisin bölgeye hitap edeceğini anlatan Köse, ‘’Tesisin yapıldığı yer, doğuyu batıya, güneyi kuzeye bağlayan yolların kesiştiği bir noktada. Bu nedenle çok önemli bir yer. Burasının Yozgat’ın ticari faaliyetlerinin ve hayvancılığının gelişimine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum’’ şeklinde konuştu. 

Son Güncelleme: 05.08.2019 18:33
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MERKEZ OLUYORUZ
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