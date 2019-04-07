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Merkez köyleri geziyor

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi bünyesindeki Mobil Gençlik Merkezi köy köy dolaşıp, köy çocuklarına merkezin çalışmaları hakkında, oluşturulan platform eşliğinde bilgilendirme yapıyor.

Merkez köyleri geziyor

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi bünyesindeki Mobil Gençlik Merkezi köy köy dolaşıp, köy çocuklarına merkezin çalışmaları hakkında, oluşturulan platform eşliğinde bilgilendirme yapıyor.

07 Nisan 2019 Pazar 23:02
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Merkez köyleri geziyor

Oldukça eğlenceli geçen etkinlikler köy çocuklarının merkeze olan ilgisini de artıyor. Gençlere ulaşmak, Mobil Gençlik Merkezi’ni gençlerle tanıştırmak için köy köy dolaşmaya devam eden Gençlik Mobil aracı bu kez Musabeyli Köyü'nde konuşlandırıldı. Musabeyli Köyü Şehit Mustafa Uğur İlk ve Ortaokulu bahçesinde konuşlandırılan Mobil Araç ile merkezin gönüllüleri, öğrencilerle dart, badminton, ip atlama, basketbol, sandalye kapmaca, yüz boyama gibi etkinlikler yaparak, eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı. 

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