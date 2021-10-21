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Merkez kendini tanıttı

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tanıtım faaliyetlerini okullarda sürdürürken, çeşitli etkinliklere de imza atıyor.

21 Ekim 2021 Perşembe 00:48
Merkez kendini tanıttı

 Gençlik Merkezi gönüllüleri ve gençlik liderleri Yozgat TOKİ Mevlana İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Öğrencilere Genç Dönüşüm projesi kapsamında toplanan kalem setlerini dağıtan gençlik liderleri, daha sonra okul bahçesinde öğrencilerle bir araya gelip, çeşitli etkinlikler yaptı. TOKİ Mevlana İlk ve Ortaokulu’nda dart, halat çekme, ip atlama, matrak, badminton ve unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları oynandı, öğrenciler doyasıya eğlenirken, Gençlik Merkezi hakkında da bilgi edindi. 

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