Merkez kendini tanıttı

Gençlik Merkezi gönüllüleri ve gençlik liderleri Yozgat TOKİ Mevlana İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Öğrencilere Genç Dönüşüm projesi kapsamında toplanan kalem setlerini dağıtan gençlik liderleri, daha sonra okul bahçesinde öğrencilerle bir araya gelip, çeşitli etkinlikler yaptı. TOKİ Mevlana İlk ve Ortaokulu’nda dart, halat çekme, ip atlama, matrak, badminton ve unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunları oynandı, öğrenciler doyasıya eğlenirken, Gençlik Merkezi hakkında da bilgi edindi.