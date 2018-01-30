Merkez kan verdi

AK Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Yozgat Kızılay Kan Bağış Merkezi’nde kan bağışında bulundu.

Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, Yozgatlı vatandaşların, Türkiye’de kan bağış kampanyalarına en duyarlı iller arasında olduğunu hatırlattı.

Başkan Nazlı, “Bu durum Kızılay yöneticileri ve bizleri de mutlu etmektedir. Bizde acil değil, sürekli ihtiyaç olan kan bağış kampanyasına kan vererek destek olduk” dedi.

İskender Nazlı, tüm vatandaşları da kan bağış kampanyasına destek vermeye davet etti.