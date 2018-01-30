Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -13°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
120845
ALTIN
163.297
DOLAR
3.7910
STERLİN
5.3271
EURO
4.6826

Merkez kan verdi

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Merkez kan verdi

AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte kan bağışı kampanyasına destek verdi.

30 Ocak 2018 Salı 07:00
12 Okunma
Merkez kan verdi

AK Parti Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, beraberinde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Yozgat Kızılay Kan Bağış Merkezi’nde kan bağışında bulundu.
Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, Yozgatlı vatandaşların, Türkiye’de kan bağış kampanyalarına en duyarlı iller arasında olduğunu hatırlattı.
Başkan Nazlı, “Bu durum Kızılay yöneticileri ve bizleri de mutlu etmektedir. Bizde acil değil, sürekli ihtiyaç olan kan bağış kampanyasına kan vererek destek olduk” dedi.
İskender Nazlı, tüm vatandaşları da kan bağış kampanyasına destek vermeye davet etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
SARAYDA GERİ SAYIM
SARAYDA GERİ SAYIM
KIRAÇ TOPRAKLARA SU
KIRAÇ TOPRAKLARA SU
Ezanlı-Bayraklı Askerlik Çağrısı
Ezanlı-Bayraklı Askerlik Çağrısı
MEHMETÇİĞE DESTEK
MEHMETÇİĞE DESTEK
Minikler’den Afrin’e mektup
Minikler’den Afrin’e mektup
Eğitime destek
Eğitime destek

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim