Merkez inşaatına devam

Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Yozgat İl Müftüsü Salih Zeki ile birlikte inşaatlarda incelemelerde bulundu. Vali Yardımcısı Çakır ve Müftü Sezik, Eğitim Merkezi binasıyla ilgili çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkilisinden, Askeri Birlik içerisindeki Şehitler Cami inşaatıyla ilgili çalışmalar hakkında da Albay Bilgihan Yeşilyurt’tan bilgi aldılar. Her iki projenin de sonuna gelindiği kaydedildi.