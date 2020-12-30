Merkez inşaatına devam

Başkan Açıkel, ‘’Yeni iş merkezi ve hizmet binası inşaatımızda otopark ve bodrum katından sonra zemin katın yapımına başladık’’ dedi. Başkan Açıkel, eski otogar sahasında yeni Belediye ve İş Merkezi binasının temelinin atılmasının ardından inşaat çalışmalarının hız kesmeden devam ettirildiğini bildirdi. Başkan Açıkel, hem belediye hizmet binası olarak kullanılacak hem de işyeri taleplerine cevap verebilecek yeni projenin biran önce tamamlanıp, hizmete açılması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.