Merkez ilçe Kan verdi

Ak Parti Yozgat Merkez İlçe Yöneticileri dün Kızılay Yozgat Şubesi Kan Merkezi’nde kan vererek örnek oldu.



NAZLI’DAN DAVET





Kan verme işlemi öncesi açıklama yapan Ak Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı İskender Nazlı, ‘Yozgat halkı Kızılay’ın kan bağış kampanyalarına en duyarlı illerin arasında olması bizleri oldukça mutlu ediyor. Birçok kurum ve kuruluşun zaman zaman bu kampanyaya katıldığını basın aracılığıyla takip ediyoruz. Bizde bugün Merkez İlçe Yönetimi olarak bu kampanyaya destek olmak istedik. Kan bana lazım olmaz dememek lazım. Her kan bir canı kurtarır. Tüm kurum ve kuruluşlara, vatandaşlarımıza Kızılay’a kan vermeye davet ediyorum’ diye konuştu.

Kızılay Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker’de kan bağışında bulunan Ak Parti Yozgat Merkez İlçe Yöneticilerine tek tek teşekkür etti.

Kızılay Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker Merkez İlçe yönetiminin duyarlılığı için teşekkür ederken, kurum ve kuruluşları kan vermeye davet etti.