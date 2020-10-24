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Merkez hizmetini sürdürüyor

YOZGAT Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Covit-19 salgını sürecinde açılan Özel Çamlık Bakım Merkezi’ni ziyaret etti.

24 Ekim 2020 Cumartesi 00:35
Merkez hizmetini sürdürüyor

Neşeli, yaşlı ve engelli bireylere yönelik hizmet veren bakım merkezinde 19 yaş üstü engellilerin bakımının sağlandığını söyledi. Neşeli, merkeze girişlerde özel steril kıyafet uygulaması yapılırken, engelli bireylerin gruplar halinde çeşitli etkinliklerle vakitlerini geçirdiklerini kaydetti. Türkiye’de iki izolasyon kuruluşundan birisi olan Özel Merkez resmi huzurevi, rehabilitasyon merkezlerinde kalmakta iken hastaneye kaldırılan, tedavileri tamamlanan yaşlı ve engelliler ile buluntu ve ailelerince terk edilen kişilere Covit-19 pandemi sürecinde karantina hizmeti ile rehabilitasyon, psikososyalı ve tıbbi destek hizmeti sunduğu bildirildi. 174 kapasite ile 21 Nisan tarihinde açılan 45 kişinin istihdam edildiği, halen 121 engelli ve yaşlının hizmet aldığı Özel Çamlık Bakım Merkezini gezen Neşeli, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini değerlendirdi, engelli bireyler ile görüşerek dilek ve taleplerini aldı.

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Merkez Hizmetini Sürdürüyor
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