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Merkez hareketlendi

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gençlik merkezleri hafta sonunda açığı kurslar ve düzenlenen etkinliklerle renkli, hareketli günler yaşıyor.

05 Ekim 2021 Salı 00:35
Merkez hareketlendi

Yozgat Merkez Gençlik Merkezi, Sarıkaya ilçesinin Hisarbey Ortaokulu öğrencilerini ağırladı. Öğrencilere, yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi, ebru sanatı ile tanıştırılıp, spor salonunda eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı. Yozgat’ta Robotik ve Kodlama eğitiminin de gruplar halinde devam ettiği kaydedildi. Sorgun Gençlik Merkezi’nde ‘Müzik, insanların evrensel dilidir’ denilerek, Güzel Sanatlar Atölyesi'nde açılan Gitar eğitimleri tüm güzelliği ve heyecanı ile devam ediyor. Müzik ile hayata kısa bir ara veren gençler, kendilerini ritme kaptırarak eğlence dolu anların tadını çıkartıyor. Akdağmadeni Gençlik Merkezi’nde Resim Eğitimi, Dil Eğitimi, Zeka Oyunları Eğitiminin yanı sıra Çay sohbetleri ile gençler, serbest zamanlarını değerlendirip, hoşça vakit geçiriyor. 

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Merkez Hareketlendi
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