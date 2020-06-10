Merkez Durağı Gibi!

YOZGAT Valisi Kadir Çakır’ın Mülkiye Başmüfettişliğine atanması ile birlikte, gelenek bir anlamda bozulmadı. Yozgat’ın, valilerin ilk ve son durağı gerçeği ile bir kez daha kanıtlandı. 1999-2020 tarihleri arasında atanan valilerden biri dışında hepsinin ilk görev yeri Yozgat oldu. Biri dışında, görev yapan valilerin tamamı Yozgat'tan merkeze alındı.

1999 tarihinde Yozgat Valiliğine Mülkiye Müfettişi Hüseyin Önal atandı, 2003 yılında Merkeze alındı. Yerine Kaymakam Gökhan Sözer’in ataması yapıldı. Vali Sözer 2006 yılında Kocaeli Valisi oldu. Strateji Geliştirme Başkanı Amir Çiçek 2006 yılında Yozgat Valisi oldu. 2010 yılında Merkeze alınan Vali Amir Çiçek, daha sonra Iğdır valiliğine getirildi. Siirt Valisi Necati Şentürk Yozgat’ta 2010-2012 yıllarında görev yaptı. Merkeze alınan Şentürk, daha sonra Kırşehir valiliğine atanan isim oldu. Kaymakam Abdulkadir Yazıcı 2012-2016 yıllarında görev yaptı. Başbakanlık Müşaviri Kemal Yurtnaç 2016-2018 tarihlerinde Yozgat Valiliği görevini yürüttü, merkeze alınan diğer bir isim oldu.

Kaymakam Kadir Çakır’ın da ilk görev yeri Yozgat oldu. 2018 yılından itibaren Yozgat’ta Vali olarak görev yapan Çakır, merkeze alınırken, yerine kendisi gibi Kaymakam olan Ziya Polat atandı.