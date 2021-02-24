MERKEZ CIVIL CIVIL

ÇEKEREK ilçesindeki eski Hükümet Konağı binasının bakım, onarımı yapılarak Gençlik Merkezi’ne dönüştürülmesinin ardından ilçe gençliği merkeze yoğun ilgi göstermeye başladı. Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Akkan ile birlikte Gençlik Merkezini ziyaret etti. Çekerek için dur, durak bilmeden çalışmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Çakır, Kent Meydanı düzenlemesi kapsamında Gençlik Merkezi ile ilgili gerekli adımları attıklarını, Oran Kalkınma Ajansı ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile birlikte eski Hükümet Konağı binasının Gençlik Merkezi’ne dönüştürdüklerini bildirdi. Başkan Çakır, içerisinde kütüphane, etüd odaları, dersliklerin bulunduğu Gençlik Merkezi’nin Çalışma ve Bilgisayar salonlarında gençlerin telafi dersleri aldığını, kütüphanede kitap okuduklarını görmekmet mutlu olduklarını kaydetti. Çakır, ‘’Hani diyoruz ya bir gençlik, bir gençlik, bir gençlik. Zaman bendedir ve mekân bana emanettir! şuurunda bir gençlik. Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin davacısı bir gençlik. O şuurda bir neslin yetişmesi için bizler de elimizde ki tüm imkanları gençlerimize kullanacağız. Bu projemizin gerçekleşmesinde başta hemşehrimiz, gururumuz Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay Beyefendi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.