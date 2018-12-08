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Merkez açılışa hazır

YOZGAT Ağız ve Dış Sağlığı Merkezi hizmet binasında incelemelerde bulunan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ‘’En modern tıbbi cihazlarla donattığımız, 28 ünitlik Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizi yakında hizmete açıyoruz’’ dedi.

Merkez açılışa hazır

YOZGAT Ağız ve Dış Sağlığı Merkezi hizmet binasında incelemelerde bulunan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, ‘’En modern tıbbi cihazlarla donattığımız, 28 ünitlik Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizi yakında hizmete açıyoruz’’ dedi.

08 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Merkez açılışa hazır

Milletvekili Başer’e, Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, AK Parti Yozgat belediye Başkan Adayı Celal Köse de eşlik etti. Geçici binada 23 diş üniti ile hizmet veren Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Protez Laboratuvarı, Çocuk Polikliniği, Radyoloji, Sterilizasyon Ünitesi ile hizmet vermeye çalışıyor. Yeni hizmet binası ile hizmet kalitesini ve ayrıntısını da artıracak olan Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatının önemli bir bölümü tamamlandı. İnşaatın teslim süresi 2019 olduğu hatırlatıldı, yüklenici firmanın işi daha erken teslim etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdığı ve yakın bir zamanda binanı teslimi yapılarak, hizmete açılması için çalışmalara hız verileceği kaydedildi.

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