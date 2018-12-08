Merkez açılışa hazır

Milletvekili Başer’e, Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, AK Parti Yozgat belediye Başkan Adayı Celal Köse de eşlik etti. Geçici binada 23 diş üniti ile hizmet veren Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Protez Laboratuvarı, Çocuk Polikliniği, Radyoloji, Sterilizasyon Ünitesi ile hizmet vermeye çalışıyor. Yeni hizmet binası ile hizmet kalitesini ve ayrıntısını da artıracak olan Yozgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaatının önemli bir bölümü tamamlandı. İnşaatın teslim süresi 2019 olduğu hatırlatıldı, yüklenici firmanın işi daha erken teslim etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdığı ve yakın bir zamanda binanı teslimi yapılarak, hizmete açılması için çalışmalara hız verileceği kaydedildi.