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MERCiMEKTEN SONRA KURU FASULYE

Baş tarafı 1’de Çiftçi Ertuğrul Yıldırım’dan bilgi alan Özkaya, pandeminden sonra dünyanın ve dolayısıyla Türkiye’nin gündeminin gıda ve tarımsal üretim olduğunu söyledi.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 00:27
MERCiMEKTEN SONRA KURU FASULYE

Tarımsal üremin aksamaması için ile ve ilçe tarım müdürlükleri olarak gerekli tedbirleri aldıklarını ve sahada olduklarını dile getiren Özkaya, Yozgat’ın Türkiye’de ekilebilir arazide 5’inci sırada yer aldığını hatırlattı. Bu anlamda Yozgat’ın üretmeye devam edeceğinin altını çizen Özkaya, hububatta, baklagilde Yozgat’ın önemli üretim merkezlerinden birisi olduğunu anlattı. Buğdayda Yozgat’ın üçüncü, Nohutta ikinci ve Yeşil Mercimekte ise birinci sırada olduklarını hatırlatan Özkaya, ‘’Yemekli dane baklagil dediğimiz gruba kuru fasulyeyi de dâhil etmek istiyoruz. Burada yaptığımız çalışmada mercimek ve nohudun yanına kuru fasulyeyi de ekleyebilir miyiz çalışmasını yapıyoruz. Son iki yıldır Yozgat olarak kuru fasulye ekiminde ve üretiminde büyük artışlar sağladık. Bu anlamda 2 yıl önce 4 bin 315 dekar olan ekiliş alanı geçtiğimiz yılsonunda 10 bin 457 dekar alana çıktı. 566 ton üretimde bin 942 tona yükseldi. Bu anlamda biz tekrar yerli ve milli çeşitlerimizle beraber kuru fasulyenin ekilişi ile ilgili de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde yağlık ay çiçeği alakalı da çalışmalar yaptık. Yozgat üretmeye devam etmeli. 6 milyon 130 bin dekar alan ile Yozgat önemli üretim merkezlerinden. Bu anlamda da baklagillerde mercimek, nohuttun yanına kuru fasulyeyi de ekleyeceğiz’’ dedi. 
Karacalar köyünde çiftçilik yapan Ertuğrul Yıldırım ise bu dönem 5,5 dönüm kuru fasulye ekmek istediğini, bunun içinde Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaatta bulunduğunu bildirdi. Kendisine destek olduklarını, ekilecek alanı düzenlediklerini dile getiren Yıldırım, ‘’Buranın gübresini attık, tırmığını çektik, Müdürümüzde geldi burada incelemelerde bulunda, beraber istişare ederek ekimi gerçekleştirdik’’ diye konuştu. •İhsan Çelikkaya•

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