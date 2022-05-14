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MERCiMEKTEN SONRA KURU FASULYE

Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mercimek ve nohuttan sonra il genelinde yaygınlaştırılması amaçlanan kuru fasulye için deneme ekimi yapıldı.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 00:44
MERCiMEKTEN SONRA KURU FASULYE

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat’ta deneme amaçlı kuru fasulye ekimi gerçekleştirildi. Mercimekte Türkiye birincisi, nohutta ise Türkiye ikincisi olan Yozgat, kuru fasulyede de söz sahibi olabilmek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından deneme amaçlı olarak ilk ekimi merkeze bağlı Karacalar köyünde yapıldı. Karacalar köyünde çiftçilik yapan Ertuğrul Yıldırım’ın 5 dönümlük arazisine ekimi gerçekleştirilen iki çeşit kuru fasulyenin ekim çalışmalarını İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya inceledi.

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