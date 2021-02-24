Mercimekte yeni dönem

TÜRKİYE’nin en fazla ve kaliteli mercimek üretiminin yapıldığı Yozgat’ta yerli çeşitlerin yaygınlaştırılıp, üretimin daha da artırılması amacıyla deneme ekimine başlanıldı. Yozgat’ta yerli çeşitleri yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında Şahan çeşidi yeşil mercimek çeşidinin deneme ekimi Boğazlıyan İlçesinin Gövdecili köyünde gerçekleştirildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat’ın iklim ve toprak şartlarına uygun yerli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla son yıllarda yoğun faaliyetler yürüttüklerini bildirdi. Özkaya, Yozgat’ın mercimek üretiminde ülkesel bazda birinci sırada bulunduğunu hatırlatarak, ‘’Bu üretimi daha da artırmak için çalışmalar yapmaktayız. İlimizde çiftçilerimiz, yeşil mercimekte genelde ithal çeşit olarak adlandırılan Kanada çeşidinin ekimini tercih etmektedir. Oysa Bakanlığımızın Araştırma kuruluşları ve özel kuruluşlarca geliştirilmiş olan yerli çeşitlerimiz mevcuttur. Bu yerli çeşitlerden Şahan çeşidi yeşil mercimek çeşidini, İlimiz şartlarında denemek gelişim ve verim değerlerini ölçmek gayesiyle ekimini yaptık’’ dedi. Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, yapılan deneme ekimlerinin üretim sezonu boyunca teknik personel ve önder çiftçi tarafından birlikte takibinin yapılacağını, ilaçlama ve bakım çalışmalarının zamanında yapılmasının sağlanıp, ürünün gelişim aşamalarının gözlemleneceğini ifade etti.