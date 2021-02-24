Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1493
ALTIN
416.088
DOLAR
7.2263
STERLİN
10.2093
EURO
8.7684

Mercimekte yeni dönem

Mercimek üretiminde ilk sırada yer alan Yozgat’ta, yerli çeşitlerin yaygınlaştırılıp, üretimin artırılmasına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında deneme ekimi yapıldı.

24 Şubat 2021 Çarşamba 00:47
Mercimekte yeni dönem

TÜRKİYE’nin en fazla ve kaliteli mercimek üretiminin yapıldığı Yozgat’ta yerli çeşitlerin yaygınlaştırılıp, üretimin daha da artırılması amacıyla deneme ekimine başlanıldı. Yozgat’ta yerli çeşitleri yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında Şahan çeşidi yeşil mercimek çeşidinin deneme ekimi Boğazlıyan İlçesinin Gövdecili köyünde gerçekleştirildi. Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat’ın iklim ve toprak şartlarına uygun yerli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla son yıllarda yoğun faaliyetler yürüttüklerini bildirdi. Özkaya, Yozgat’ın mercimek üretiminde ülkesel bazda birinci sırada bulunduğunu hatırlatarak, ‘’Bu üretimi daha da artırmak için çalışmalar yapmaktayız. İlimizde çiftçilerimiz, yeşil mercimekte genelde ithal çeşit olarak adlandırılan Kanada çeşidinin ekimini tercih etmektedir. Oysa Bakanlığımızın Araştırma kuruluşları ve özel kuruluşlarca geliştirilmiş olan yerli çeşitlerimiz mevcuttur. Bu yerli çeşitlerden Şahan çeşidi yeşil mercimek çeşidini, İlimiz şartlarında denemek gelişim ve verim değerlerini ölçmek gayesiyle ekimini yaptık’’ dedi. Tarım  ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, yapılan deneme ekimlerinin üretim sezonu boyunca teknik personel ve önder çiftçi tarafından birlikte takibinin yapılacağını, ilaçlama ve bakım çalışmalarının zamanında yapılmasının sağlanıp, ürünün gelişim aşamalarının gözlemleneceğini ifade etti. 

Anahtar Kelimeler:
Mercimekte Yeni Dönem
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yatırım çalışmaları değerlendirildi
Yatırım çalışmaları değerlendirildi
Şehit ailelerini ziyaret
Şehit ailelerini ziyaret
MERKEZ CIVIL CIVIL
MERKEZ CIVIL CIVIL
Engellilere destek
Engellilere destek
Tarıma sulama desteği
Tarıma sulama desteği
Cam işleme kursu ilgi görüyor
Cam işleme kursu ilgi görüyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim