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Mercimek üreticisine destek yok!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan yüzde 75 hibe tohum desteği ile ilgili İlçe Tarım Müdürlüklerine giden çiftçilerin eli boş döndüklerini ileri sürdü.

09 Nisan 2020 Perşembe 03:37
Mercimek üreticisine destek yok!

Keven, “Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çiftçilere tohum hibe edilmesi gibi önerilere kulak vermesi ve böyle bir proje uygulaması gayet olumludur. İthalata endeksli tarım politikasından uzaklaşıp çiftçinin lehine uygulamaların artırılması tek temennimizdir. Böylesine küresel ölçekte tehdit edici bir salgın ortamında tarımsal üretimin değeri bir kez daha anlaşılmıştır. Bu üretimin teminatı olan Yozgatlı çiftçilerimiz hibe tohum desteğinde hüsrana uğradıklarını söylüyorlar. Projenin Türkiye geneli toplam değerinin 20 milyon lira olduğu düşünülünce Yozgat'a ayrılacak kısmın ne yazık ki derde derman olmaktan uzak olacağı ortada. Yozgat İl Tarım Müdürlüğü yetkililerinden aldığım bilgiye göre Yozgat genelinde sadece ‘Yağlık Ay çekirdeği’ için destek belirlendi. Yozgat'ta il geneli toplam bin 500 dekar alanda yaklaşık 25 çiftçinin başvurusunun kabul edildiği belirtilmektedir. Bu sayının ne kadar az olduğunu söylemeye bile gerek yoktur. Ayrıca Yozgat'ta asıl destek bekleyenler bin bir zorlukla borçlanarak tarlasını eken nohut-mercimek üreticileridir. Yozgat yeşil mercimekte ülke genelinde birinci sıradadır ama maalesef mercimek eken üreticilere destek yok” dedi.

ÇİFTÇİ BEKLENTİ İÇERİSİNDE

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, korona salgınından dolayı üreticilerin büyük ekonomik zorluk içinde olduğunu bildirdi. Keven, hibe tohum desteği reklamlarından dolayı çiftçilerin beklenti içine girdiklerini ve çiftçilerin ihtiyaçlarına cevap verecek bir projenin başlatılması gerektiğinin altını çizdi.  Keven, ‘’Tarım ve Orman Bakanı'nın derdi çiftçiye derman mı olmaktır yoksa reklam mı yapmaktır? Bakanlığın derdi çiftçiye derman olmaksa uygulamanın boyutu acil büyütmelidir. Projenin boyutunun küçüklüğüne rağmen içinde bulunduğumuz süreçte yapılan reklamın büyüklüğünden dolayı çiftçilerimiz maalesef hüsrana uğratılmıştır. Çiftçimiz reklamdan ziyade somut destek beklemektedir. Örneğin Yozgat yeşil mercimeğin başkentidir. Yeşil mercimek üreticisine hibe tohum desteği vererek bunu yapabilirsiniz. Zorluklar içinde borçlanarak ekimini yapan çiftçilerimizin de bu tohum desteğinden acil faydalandırılması gerekmektedir. Üretimin teminatı olan çiftçimizin borçları da en az 2 yıl faizsiz ertelenmelidir. Bir aydır nohut ve mercimek eken Yozgatlı çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifi'ne ve bankalara ne kadar borçlandığı ortadadır. Bir alkışta çiftçilere demek yetmez acil bu borçlarını erteleyin” diye konuştu.

Son Güncelleme: 08.04.2020 18:45
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Mercimek üreticisine Destek Yok!
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