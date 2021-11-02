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MERCiMEK TEPE UNUTULDU!

Yozgat İl Merkezi Erdoğan Akdağ Mahallesi’nde bulunan tarihi Mercimek Tepe Höyüğünün turizme kazandırılmasına yönelik beklenilen adımların artık atılması bekleniyor.

02 Kasım 2021 Salı 00:46
MERCiMEK TEPE UNUTULDU!

Yozgat Şehir Merkezi Erdoğan Akdağ Mahallesi ile TOKİ Konutlarının yer aldığı alanda bulunan Mercimek Tepe Höyüğünün turizme kazandırılması için gerekli adımların biran önce atılması bekleniyor. Tarihi birçok zenginliği bulunmasına rağmen bunları turizme kazandıramayan Yozgat şehir merkezindeki höyüğün etrafı yüksek katlı binalarla doldu. Bir bölümü özel mülkiyet olan bölgede 1976- 1994 yılları arasında kurtarma kazıları yapıldı. Ortaya çıkartılan, Tunç Çağı dönemine ait antik kent kalıntılarının bulunduğu, üzerinde uzun yıllar tarım yapılması nedeniyle tahrip olan, hemen üzerine inşa edilen su deposu ile birlikte çevresinde oluşturulan yerleşim alanları tahribatı desteklediği kaydedildi. Bu nedenle höyükte kurtarma kazılarının yapılarak, bölgenin koruma altına alınması gerektiği ifade edildi. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2017 yılında Mercimek Tepe Höyüğünün bulunduğu alandaki özel mülklerinde istimlak edilerek, kazı yapılmasına yönelik çalışma da bir türlü hayata geçirilemedi. 
ESKİ-YENİ ŞEHİR
Yozgat şehir merkezi içerisinde bulunan önemli bir antik dönem yerleşim merkezi olan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmış tescilli arkeolojik sit alanları listesinde yer alan höyük evlerin arasında kayboldu. Üzerinde uzun yıllar tarım yapılması nedeniyle tahribe uğrayan arazi üzerinde bir de su deposunun inşa edilmesi, bu tahribi kuvvetlendirdi. Yapılan kazı çalışmalarında yüzeye çok yakın alanlarda Hitit dönemine ait bunulan eserler çok iyi korunmuş sağlam parçalar olarak biliniyor. Yozgat müzesinde bulunan antik dönem eserlerinin büyük bir kısmının Mercimek Tepe höyükten çıkartılması, bölgenin nasıl bir tarihi zenginliği içerisinde barındırdığını net bir şekilde gösterdi. Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yozgat il merkezi açısından büyük önem taşıyan, bugüne kadar kazı çalışması için talep çıkmayan Mercimek Tepe Höyüğünde yeniden kazı çalışmalarını başlatmak için 2017 yılında harekete geçti. Bakanlıktan bölgedeki özel mülkiyetteki arazinin istimlak edilip, bölgede bulunan tarihi Antik Kent kalıntılarının gün yüzüne çıkartılmasını istedi. 
GÖLGEDE KALIYOR
Akademik bir çalışma yapılabilmesi için Üniversitelerin Kültür ve Turizm Bakanlığından talepte bulunması gerektiğine dikkat çekilirken, tepenin bulunduğu bölge geçmiş yıllarda imara açıldı, çevresinde yüksek katlı binalar boy gösterdi. Önceki yıllarda ise aynı bölgedeki eski sanayi sitesi kentsel dönüşüm programı kapsamına alınarak, yüksek binalar inşa edildi. Bu binaların da yapılmasıyla birlikte höyük bir ada şeklinde yüksek binaların arasında kaldı. •Seyfi Çelikkaya•

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