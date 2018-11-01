Meralar ekonomiye kazandırıldı

Yozgat il genelinde bugüne kadar 9 köyde 66 bin 152 dekar mera alanında ıslah çalışması yapıldı. Halen Yozgat Merkez Başıbüyüklü, Yerköy İlçesi Köycü Köyü, Boğazlıyan İlçesi Ömerli Köyü, Kadışehri İlçesi Yangı köylerinde toplam 16 bin 158 dekar mera alanında ıslah çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Köyde bulunan düşük verimli meraların durumunun düzeltilmesi için gübreleme, üstten tohumlama veya suni mera tesisi yapmak amacıyla Islah çalışmalarının yapıldığı hatırlatıldı. Ayrıca, düzensiz yapılan otlatmanın sisteme kavuşturulması için otlatmaya başlama ve bitirme tarihlerine riayeti sağlayıp, otlatmayı otlatma kapasitesine uygun olarak yapmasına zemin hazırlandığı bildirildi. Bununla birlikte, otlatmayı kolaylaştırıcı tesisler kurularak, meraya olan aşırı baskının kaldırılmaya çalışıldığı, kaba yem üretimini artırıp, tarla tarımı içerisinde yem bitkileri ekim alanını ve birim alana olan verimi yükselterek, hayvanların kaba yem açığını gidermek suretiyle hayvan başına olan verim düşüklüğünün gidermesine çalışıldığı ifade edildi. Yozgat Tarım Orman İl Müdürlüğü, güz döneminde TİGEM‘den 12 bin 500 kilo Macar fiği tohumluğu temin ederek, ıslah çalışması tamamlanan köylere dağıtımı yaptı. Bu kapsamda Yozgat Merkez Başıbüyüklü Köyüne 3 bin 500 kilo, Boğazlıyan İlçesi Ömerli, Kadışehri Yangı, Yerköy İlçesi Köycü Köylerine de 3’er bin kilo Macar fiği tohumluğu dağıtımı yapıldı. Kaliteli kaba yem üretiminin artırılması için yem bitkileri tarımının yaygınlaştırılmasının amaçlandığı, Mera ıslahı Projesi kapsamında dağıtımı yapılan 4 köyde yaklaşık bin 250 dekar alanda Macar fiği ekimi yapılacağının altı çizildi.