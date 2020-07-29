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MENEKŞE’DE GERi SAYIM

Yozgat’ta yapımı öngörülen Millet Bahçesi’nin yapılacağı Menekşe Evleri’nin istimlak edilmesi için Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen ekip, çalışmalarını sürdürüyor.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 00:33
MENEKŞE’DE GERi SAYIM

YOZGAT Valiliği binası karşısında bulunan Menekşe Evleri bölgesinde yapımı planlanan Millet Bahçesi ile ilgili olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen heyet, ev sahipleriyle görüşerek, anlaşma zemini aramaya başladı. İstimlakle ilgili gerekli anlaşmaların, ihalenin yapılacağı tarih olan 31 Ağustos’a kadar bitirilmesine çalışılıyor. Anlaşmaya varılması durumunda belirlenen tarihte hem Menekşe Evleri’nin yeni binalarının hem de Millet Bahçesi ihalesinin gerçekleştirileceği kaydedildi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Valilik binasının tam karşısında 164 konutun bulunduğu Menekşe Evleri bölgesinde Millet Bahçesi yapımının planlandığını söyledi. Köse, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Yozgat’ı ziyaretine geldiğinde bölgenin Millet Bahçesi için uygun olduğu görüşüne varıldığını hatırlattı. Köse, ‘’Burada 50 yıllık binalar bulunuyor. Toprak zemin üzerine yapılması nedeniyle bu binaların çökme tehlikesi de bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile burası riskli alan ilan edildi. Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan bir heyet gelerek Menekşe Evleri’nde istimlak edilecek konutların sahipleriyle bire bir görüşmeler yapıyorlar. İstimlak edilecek konutlar başka alanlara yeni binalar yapılarak taşınacak’’ dedi. Başkan Köse, Toprak Mahsulleri Ofisi, aynı bölgedeki eski Doğum Evi Hastanesi arsalarının bulunduğunu belirterek, bu arsalardan birisinin Milli Emlak Müdürlüğüne, diğerinin de Toprak Mahsulleri Ofisine ait olduğunu anlattı. Köse, ‘’Görüşmeler yapılıyor. 31 Ağustos tarihi itibariyle 301 konut ve 48 iş yerinin ihalesi yapılacak, akabinde de inşaata başlanılacak. İnşaata başlanırken, menekşe evlerinin bulunduğu alanı yıkıp, hafriyatını da yapacağız. Bölgedeki çalışmalar entegre bir çalışma ile başlayıp, tamamlanacaktır’’ diye konuştu. (İhsan Çelikkaya) 

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