Menekşe Evleri yıkılacak!..

Köse, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un Yozgat ziyaretinde kent merkezine yapımı planlanan Millet Bahçesi’nin müjdesi verdiğini hatırlatarak, Hükümet Konağı karşısında bulunan Menekşe Evleri bölgesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Belediye ile birlikte 56 bin metrekarelik alanda Millet Bahçesi yapılacağını kaydetti. Köse, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, Yozgat ziyaretinde Millet Bahçesi ile ilgili olarak “Bozok diyarına bir de Millet Bahçesi yakışır dedik. Millet Bahçesinin yeri ile alakalı bugün istişarelerimizi yaptık. Şu an Menekşe Evlerimizin bulunduğu yaklaşık 56 bin metre karelik bir alan var bu alan mevcutta üzerindeki yapıları incelediğinizde hem dere güzergahı üzerine yakın olması hem yapıların artık ekonomik ömürlerini yitirmiş olması riskli olması sebebiyle vatandaşlarımızla da görüşerek bu vatandaşlarımız Toprak Mahsulleri olarak bildiğimiz alana yaklaşık 30 bin metrekarelik alana Yozgat’ımızın özüne kültürüne yakışacak şeklinde kentsel dönüşüm projesi yaparak taşımak istiyoruz’’ dediğini hatırlattı. Belediye Başkanı Celal Köse, “Millet Bahçesi proje aşamasında sona gelindi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Menekşe Evleri ‘Riskli Alan’ ilan edildi. Projemize destek olan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Anayasa Komisyon Başkanımız ve Milletvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ'a ve Seçim İşleri Başkan Yardımcımız ve Milletvekilimiz Sayın Yusuf Başer'e teşekkür ediyorum. Yozgat'ımıza yakışan bir Millet Bahçesi'ni kazandıracağız’’ ifadelerini kullandı.