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Memur Sen rekoru

MEMUR Sen Yozgat Şubesi Kızılay Kan Merkezi’ne kan bağışında bulunarak bir günde en fazla kan veren kurum olmayı başardı.

Memur Sen rekoru

MEMUR Sen Yozgat Şubesi Kızılay Kan Merkezi’ne kan bağışında bulunarak bir günde en fazla kan veren kurum olmayı başardı.

21 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Memur Sen rekoru

Yozgat Memur Sen üyeleri Kızılay Kan Merkezi’ne kan bağışında bulundu. Yozgat Kızılay Kan Merkezi, Memur Sen’in bir günde 100 üniteden fazla kan vererek, gün içerisinde en fazla kan veren sivil toplum kuruluşu olduğunu bildirdi.
Sabah saatlerinde başlayan kan verme işlemi akşam saat 17.00’ye kadar devam etti.
Memur Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, sendika olarak kan bağışının acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğu bilincinde olduklarını söyledi. Şerefli, bu nedenle her yıl belirli dönemlerde kan bağışında bulunduklarını ifade etti. Sendika başkanı Şerefli, “Bir günde en fazla kan bağışında bulunan sendika olmuşuz. Kampanyaya destek veren tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Yozgat Kızılay Şube Başkanı Ekrem İlker de, Kenan Şerefli’ye teşekkür ederek “Diğer kurumlarımızı da aynı şekilde kan bağışı yapmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

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