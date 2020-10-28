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Memur-Sen'den kınama!

YOZGAT Memur-Sen İl Temsilciliği’ne bağlı şubelerin başkanları, sendika üyeleri Cumhuriyet Alanı’nda İslam düşmanlığı yapan ve Peygamber Efendimize yönelik sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkan Fransa’yı ve Cumhurbaşkanı Macron’u protesto etti.

28 Ekim 2020 Çarşamba 00:21
Memur-Sen'den kınama!

Fransa ve Macron aleyhine sloganların da atıldığı proteste mitinginde, İslam’a, Peygamber Efendimize yönelik yapılan çirkinlikler kınandı. Memur-Sen Yozgat İl Temsilciliği’ne bağlı şubelerin başkanları, sendika üyeleri adına basın açıklaması yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Kenan Şerefli, sömürgeci Fransa’nın Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un son zamanlarda seviyesiz, cinnete esir politikalarına bir yenisini eklediğini söyledi. Şerefli, İslam’a ve Peygamber Efendimize yönelik küstahlığın asla kabul edilemeyeceğinin altını çizdi, insanlığa rahmet olarak gönderilen, Peygamber Efendimiz hatem-ül enbiya Hz. Muhammed Mustafa’ya ilişkin sözde karikatürlere fikir özgürlüğü adına sahip çıkılmasını, Müslümanların aşağılamasını telin etmek için toplandıklarını bildirdi. 
•Seyfettin Sağlam• 

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Memur-Senden Kınama!
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