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MEMNUNiYET SORGULAMASI

NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Metin Selçuk İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında Yozgat’ta aile ziyaretleri gerçekleştirdi.

MEMNUNiYET SORGULAMASI

NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcısı Metin Selçuk İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında Yozgat’ta aile ziyaretleri gerçekleştirdi.

07 Aralık 2018 Cuma 07:00
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MEMNUNiYET SORGULAMASI

Genel Müdür Yardımcısı Metin Selçuk beraberinde Yozgat Nüfus ve Vatandaşlık İşleri İl Müdürü Naci Avşar ile ev ziyaretleri gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen İzdes projesi kapsamında yapılan ev ziyaretlerinde vatandaşların memnuniyet, şikayet, öneri ve istekleri dinlendi. Bu kapsamda Şuhayıp Teker adlı emekli vatandaşı evinde ziyaret eden Metin Selçuk, İl Nüfus Müdürlüğü tarafından yürütülen hizmet ve işlerle ilgili vatandaşın görüşünü dinledi. Konuyla ilgili bilgi veren Selçuk, illerde hizmet kalitesinin ölçülmesi, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimin geliştirilmesi ve vatandaşların görüş ve önerilerinin doğru şekilde merkeze iletilmesinin amaçlandığını kaydetti. Heyet daha sonra farklı aileler, muhtarlar ve bazı STK temsilcileriyle de bir araya geldi.

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