MEMNUN EDEMEDiK!

ÜNİVERSİTE Araştırmaları Laboratuvarı tarafından gerçekleştirilen ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri’ araştırması 2020 sonuçları belli oldu. Üniversite öğrencilerinin öğrenim gördükleri şehirden tatmin olma düzeylerini belirleyen, şehirleri sıralayan listenin, üniversite okumak için en iyi şehirler konusunda araştırma yapan öğrencilere rehber olma niteliği taşıdığı kaydedildi. Yozgat, bu araştırmada en yüksek ve ciddi memnuniyetsizliğin yaşandığı 7’inci şehir olarak dikkat çekti. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için yoğun geçecek bir tercih süreci başladı. Şimdi pek çok öğrenci üniversite okumak için en iyi şehirler konusunda araştırma yapıyor. Üniversite okumak için en güzel şehirler kişiden kişiye değişen bir konu olsa da Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı tarafından yapılan ‘Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri’ araştırması bu konuda bir rehber olabilecek özellikler taşıdığı kaydedildi. Üniversitede okuyan öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversitenin bulunduğu şehirden tatmin olma düzeylerinin belirlendiği araştırma, bu verilere dayanarak şehirleri sıralıyor. Liste, üniversite adayı öğrencilere ve velilerine yardımcı oluyor.

ÖĞRENCİ DOSTU ŞEHİRLER

Araştırmaya göre öğrenci şehri olarak nitelendirilebilecek ve üniversite öğrencilerinin en fazla memnuniyet duyduğu şehirlerin içinde Eskişehir, Ankara, Antalya, Çanakkale, İstanbul, Edirne, Aydın ve Tekirdağ bulunuyor. En fazla memnuniyetsizliğin yaşandığı şehirlerin içerisinde ise Aksaray, Ağrı, Afyon, Iğdır, Bitlis, Yozgat, Bayburt, Muş, Kilis, Bingöl, Şırnak ve Hakkari bulunuyor. 2020 yılı araştırmasının verileri 81 ildeki 125 devlet üniversitesi ve 67 vakıf üniversitesi olmak üzere 192 üniversitede öğrenim gören 39 bin 386 öğrenciden toplandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih döneminde olan üniversite adayları istedikleri üniversite ve bölümlerin yanı sıra tercihleri esnasında üniversite okumak için en iyi şehirler konusunda önerileri de göz önünde bulundurabiliyor. En iyi üniversite şehirleri öğrencilerin beklentilerine göre değişkenlik gösterebiliyor.

SORUN NEREDE?

Öğrenci Dostu olarak gösterilen şehirler ile memnuniyetsizliğin yaşandığı iller mukayese edildiğinde, öğrenciye yönelik sosyal alanların sınırlı olması dikkat çekiyor. Yozgat özelinde bakıldığında, üniversite öğrencisi kendisine hitap edecek eğlence yerlerinden, zamanını geçirebileceği sosyal donatılardan yoksun kalmasına karşın, kira, ulaşım, hizmet, alım gücü gibi konulara da yüksek bedeller ödemek durumunda kalması, öğrencilerin memnuniyetsizliğini artırıyor.