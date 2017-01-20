Ana SayfaGüncel

‘Memleket meselesi!’

20 Ocak 2017 Cuma 06:00
Bu haber 15 kez okundu

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Yozgat Şube Başkanı Yakup Arslan, başkanlık paketinin Meclis’teki ikinci tur oylaması sırasında Yozgatlı vatandaşlar ve milletvekillerine çağrıda bulundu. Arslan “Parça tesirli bir bombaya benzeyen ve milletimizin birliğini, ülkemizin bütünlüğünü tehlikeye sokacak anayasa değişiklik teklifine hayır deyin” dedi.

‘Memleket meselesi!’

Yozgat ADD Başkanı Yakup Arslan, bugün yaşanan tehlikenin Türkiye Cumhuriyeti’ni etnik, dinsel ve siyasal yapıda parçalanmak olduğunu ve ABD emperyalizmi ve siyasi iktidarın Büyük Ortadoğu Projesi politikalarına uygun olarak Türkiye’ye bir anayasa ve başkanlık sisteminin ısrarla dayatıldığını belirtti.

Yakup Arslan, genişletilmiş Kuzey Afrika ve Ortadoğu Projesi kapsamında Irak, Sudan, Libya, Yemen ve Suriye’nin fiilen bölündüğünü, Türkiye’nin de bu bölge ülkeleri gibi anayasa yoluyla aynı akıbete sürüklenmeye ve Sevr’i kabule zorlandığını iddia etti.

Söz konusu değişikliğin anayasaya aykırı ve antidemokratik olduğunu vurgulayan Arslan, “ Anayasa değişikliği tüm yetkilerin bir kişide ve denetim dışı olarak toplandığı ‘diktatöryal’, ‘ceberrut’ ve ‘keyfi’ bir yönetim yaratması yanında ülkenin bölünmesine de yol açabilecek hükümler taşımaktadır” diye konuştu.

Yakup Arslan, “Vatanın bütünlüğü ve milletin birliğinden yana olan tüm vatandaş ve vekillere sesleniyorum” diyerek, başkanlık sisteminin ‘parça tesirli bomba’ olduğunu ve bu sistem ile Atatürk Cumhuriyeti’nin parçalanacağını ifade etti.

ADD Yozgat Şube Başkanı Yakup Arslan, “Gelin 1 Mart 2003 Irak Tezkeresi’nde olduğu gibi birlik olalım ve emperyalizmin oyunun bozalım. Artık mesele bir siyasal parti meselesi değil, memleket meselesidir. Ayrılıkları bir kenara bırakarak başkanlık sistemi adı altında önümüze koyulan Sevr’i yırtıp atalım” çağrısında bulundu.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"Sorgun'da eski maden sahasına "EKO Park Projesi"
  • Yozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildiYozgatlı son şehit Nusret Atmaca'nın şehitlik nişanı ailesine teslim edildi
  • Yozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralıYozgat'ta Cezaevi Aracı Devrildi: 1 Asker Şehit, 6'sı mahkum 10 kişi yaralı
  • Yozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal MarşıYozgatlılardan muhteşem İstiklal Marşı
  • Yozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS CezasıYozgatlı çiftçiye HGS Cezası
  • ÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptıÇEDAŞ işten çıkarmaları kanunsuz mu yaptı
  • Yozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdıYozgat'ta hırsızın rahat tavırları kameralara yansıdı
  • Yozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyaretiYozgatlı Şehit Mehmet Koçak'ın eşinden Jandarma Astsubay Nusrat Atmaca'nın ailesine taziye ziyareti
  • Yozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anlarıYozgatspor 4 - 1 Nevşehir Gençlikspor maçı foto görüntü ve gol anları

Yorum Gönder

Yukarı

© 2017 - Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

Haber Sistemi | TE Bilişim