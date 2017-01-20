‘Memleket meselesi!’

Yozgat ADD Başkanı Yakup Arslan, bugün yaşanan tehlikenin Türkiye Cumhuriyeti’ni etnik, dinsel ve siyasal yapıda parçalanmak olduğunu ve ABD emperyalizmi ve siyasi iktidarın Büyük Ortadoğu Projesi politikalarına uygun olarak Türkiye’ye bir anayasa ve başkanlık sisteminin ısrarla dayatıldığını belirtti.



Yakup Arslan, genişletilmiş Kuzey Afrika ve Ortadoğu Projesi kapsamında Irak, Sudan, Libya, Yemen ve Suriye’nin fiilen bölündüğünü, Türkiye’nin de bu bölge ülkeleri gibi anayasa yoluyla aynı akıbete sürüklenmeye ve Sevr’i kabule zorlandığını iddia etti.



Söz konusu değişikliğin anayasaya aykırı ve antidemokratik olduğunu vurgulayan Arslan, “ Anayasa değişikliği tüm yetkilerin bir kişide ve denetim dışı olarak toplandığı ‘diktatöryal’, ‘ceberrut’ ve ‘keyfi’ bir yönetim yaratması yanında ülkenin bölünmesine de yol açabilecek hükümler taşımaktadır” diye konuştu.



Yakup Arslan, “Vatanın bütünlüğü ve milletin birliğinden yana olan tüm vatandaş ve vekillere sesleniyorum” diyerek, başkanlık sisteminin ‘parça tesirli bomba’ olduğunu ve bu sistem ile Atatürk Cumhuriyeti’nin parçalanacağını ifade etti.



ADD Yozgat Şube Başkanı Yakup Arslan, “Gelin 1 Mart 2003 Irak Tezkeresi’nde olduğu gibi birlik olalım ve emperyalizmin oyunun bozalım. Artık mesele bir siyasal parti meselesi değil, memleket meselesidir. Ayrılıkları bir kenara bırakarak başkanlık sistemi adı altında önümüze koyulan Sevr’i yırtıp atalım” çağrısında bulundu.



