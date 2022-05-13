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Mektuplu destek

Yozgat'ın Saraykent ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde Afrika’da su kuyusu açılmasına yönelik başlatılan kampanyaya Sorgunlu bir ev kadını yazdığı mektup ve mektuba iliştirdiği çeyrek altınla destek oldu.

13 Mayıs 2022 Cuma 00:54
Mektuplu destek

Saraykent Kaymakamlığı tarafından ilçede başlatılan ‘Afrika-Saraykent Kardeşlik Kuyusu' projesine çevre il ve ilçelerden de destek geliyor. Afrika'da temiz ve sağlıklı içme suyu sıkıntısı çeken insanlara yardımcı olabilmek amacıyla yaklaşık bir başlatılan kampanya 7’den 70’e birçok insan duyarsız kalmıyor. Özellikle ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiği kampanyaya kurumlar ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. Bu gününe kadar 300 bin TL’nin toplandığı kampanyaya Sorgun ilçesinde bir ev kadını, yazdığı mektuba iliştirdiği çeyrek altın ile destek verdi. Sorgunlu ev kadını, yazdığı mektubu ve çeyrek altını Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz’e teslim etti. Afrika'da yaşanan susuzluk ve suya bağlı hastalıklara karşı ilçe halkı da, çeşitli yerlere asılan billboard ve afişlerle bilinçlendirilmeye devam ediyor. Bu tür projelerle Afrika’da yaşayan sorunların daha geniş kitleler tarafından duyulacağına inandıklarını belirten Saraykent Kaymakamı Ali Açıkgöz, Sorgunlu ev kadınının duyarlı davranışı nedeniyle duygulandığını söyledi. Kaymakam Açıkgöz, “Bu proje ile gayemiz, sadece bir veya birkaç su kuyusu açmak değil. Biz, bu tür projelerle Afrika’da yaşananların daha geniş kitleler tarafından duyulacağına inanıyoruz. Bugün insanımızda bu konuda çok büyük bir duyarlılık oluşmuş vaziyette. Komşu ilçemiz olan Sorgun’dan bir ev hanımının yolladığı bu mektup ve mektubuna iliştirdiği çeyrek altın bunu ortaya koyuyor. Yine okullardaki öğrenci kardeşlerimizin bayram harçlıklarını dahi Afrika’ya yollamak istemeleri bu duyarlılığın ne boyutta olduğunu gösteriyor. İnşallah bu projeyle Saraykent’ten Afrika’ya bir kardeşlik köprüsü, bir gönül köprüsü kurmak nasip olur. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dünyadaki mazlum ve mağdur milletler için nasıl mücadele ettiğini yakinen bilen idarecileriz. Zat-ı devletlerinin Afrika konusundaki mücadelesine, bu tür kardeşlik projeleriyle gücümüz ölçüsünde katkı sağlamayı arzu ediyoruz” dedi.•iha•

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