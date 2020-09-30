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MEKTUBA YANIT GELDi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, evinde interneti olmadığı için derslerini takip edemeyen Çayıralan Yahyasaray köyünde yaşayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Zümra Akbel'in mektubuna yanıt verip, evine internet bağlatırdı.

30 Eylül 2020 Çarşamba 00:24
MEKTUBA YANIT GELDi

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, evinde interneti olmadığı için derslerini takip edemeyen Çayıralan Yahyasaray köyünde yaşayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Zümra Akbel'in mektubu üzerine, talimat vererek, evine internet verilmesini sağladı. Çayıralan ilçesine bağlı Yahyasaray köyünde yaşayan 9 yaşındaki ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Zümra Akbel, evinde internet olmadığı için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden verilen derslerini takip edemedi. Akbel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a mektup yazarak, sorununun giderilmesini istedi. Akbel mektubunda, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay amca, köyümüzde internet yok. Derslerimizi takip edemiyoruz. Bize internet gönderir misin? Sana hepimiz dua ediyoruz. Allah razı olsun" diye seslendi. Mektubu alan Oktay'ın talimatı üzerine Zümra Akbel'in evine internet erişimi sağlandı. Cumhurbaşkanı Fuat Oktay, Yozgat il genelinde tüm çocukların internetten yararlanmasına yönelik yaşanılan aksaklıkların tespit edilerek, giderilmesi noktasında da gerekli talimatları verdiği bildirildi.  

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MEKTUBA YANIT GELDi
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