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MEHTERANLI AÇILIŞ

Ergül Mobilya’nın, Covid tedbirleri nedeniyle ertelenen resmi açılışı, Adnan Menderes Bulvarı Zati Design bünyesinde bin 500 metrekarelik, 3 katlı devasa showroom önünde düzenlenen törenle açıldı. Törene AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ile bazı siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

10 Temmuz 2021 Cumartesi 00:15
MEHTERANLI AÇILIŞ

Yozgat’ta 60 yıldır mobilya sektöründe hizmet veren Bakgörler Mobilya Zati Design, Ergül Mobilya’nın Yozgat satış mağazasını bünyesine katarak büyümeye devam etti. Mehter Takımı eşliğinde gerçekleştirilen açılış törenine, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Duaların okunduğu açılış töreninde açılış kurdelesi mehteran takımı eşliğinde kesildi. Açılış sonrasında Ergül Mobilya Mağazasının içerisi gezildi. Sinan Çelik ve Ahmet Muş ortaklığında Yozgat’ta hizmet verecek olan Ergül Mobilya 35 yıldır mobilya sektöründe önde gelen firmalar arasındaki yerini aldı. Ergül Mobilya hakkında bilgi veren Bakgörler Mobilya Zati Design Müdürü Mustafa Muş, yeni neslin tercihi Ergül Mobilya’nın özel dizayn ve özel müşteri siparişi imalatlarıyla, kaliteli ve uygun fiyat politikasıyla Yozgat halkına hizmet vereceğini söyledi. Ergül Mobilya’nın sektöründe 35 yıllık geçmişi bulunduğunu vurgulayan Muş, mobilya sektörüne yepyeni bir tarz getirdiklerini ifade etti. Bakgörler Mobilya Zati Design sahiplerinden Sinan Çelik ise mobilya sektöründe Yozgat’a yeni soluk getirecek olan Ergül Mobilya’nın açılış töreninde kendilerine yalnız bırakmaya AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Bayer ve Belediye Başkanı Celal Köse başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür etti. 60 yıllık mobilyacılık tecrübelini Ergül Mobilya ile birleştirerek Yozgat’ın mobilya sektöründe öncü olmaya devam edeceklerini vurgulayan Çelik, Ergül Mobilya’nın tüm Yozgatlılara hayırlı uğurlu olması dileğinde bulundu. 

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MEHTERANLI AÇILIŞ
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