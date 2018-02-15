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Mehmetçiklere dua

TÜRKİYE Gençlik Vakfının Yozgat Şubesi, haftalık yönetim toplantısında Şehit ve gazileri unutmadı.

Mehmetçiklere dua

TÜRKİYE Gençlik Vakfının Yozgat Şubesi, haftalık yönetim toplantısında Şehit ve gazileri unutmadı.

15 Şubat 2018 Perşembe 07:00
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Mehmetçiklere dua

Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı operasyonuna katılan Mehmetçikler için Kuran-ı Kerim Tilaveti gerçekleştirildi, fetih suresi okundu. TÜGVA Yozgat Temsilcisi Muhammed Recayi Büyüksoy, TSK’nın Suriye’nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı operasyonunda millet olarak dualarının Mehmetçik ile beraber olduğunu söyledi. Büyüksoy, ‘Sınır güvenliğimiz için terör örgütlerini hedef alan bu harekat aynı zamanda Bölge barışının tesirine de hizmet etmektedir. TÜGVA olarak devletimizin, askerlerimizin yanındayız.  Mehmetçiklerimize dualarımızla destek oluyoruz. Dua ettik, Allah askerimizi muhafaza etsin. Kazasız belasız bir şekilde terör belası üzerimizden atılacak” dedi. 

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