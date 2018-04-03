Mehmetçik Vakfına destek

Bağış çeki ve öğrencilerin yazdığı mektuplar Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’a teslim edildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’İlimiz genelinde yapılan kampanyada, öğrencilerimiz tarafından kahraman askerlerimize ulaştırılmak üzere 13 bin 267 mektup yazılmıştır. Ayrıca gönüllülük esasına bağlı olarak toplanan 157 bin 12 lira nakit yardım Mehmetçik Vakfına bağışlanmıştır. Yozgat Eğitim camiası adına Mehmetçiğimize destek amaçlı düzenlenen kampanyalara destek veren herkese teşekkür ediyor, Şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ederek, Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz’’ dedi.