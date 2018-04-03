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Mehmetçik Vakfına destek

YOZGAT Eğitim Camiası, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatında görevli kahraman Mehmetçiklerimize ve Polislerimize destek olmak, onların moral ve motivasyonlarını artırmak, öğrencilerin Milli duygularının pekişmesine yardımcı olmak amacıyla il genelinde başlatılan kampanyada toplanan para, Mehmetçik Vakfına gönderildi.

Mehmetçik Vakfına destek

YOZGAT Eğitim Camiası, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatında görevli kahraman Mehmetçiklerimize ve Polislerimize destek olmak, onların moral ve motivasyonlarını artırmak, öğrencilerin Milli duygularının pekişmesine yardımcı olmak amacıyla il genelinde başlatılan kampanyada toplanan para, Mehmetçik Vakfına gönderildi.

03 Nisan 2018 Salı 07:00
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Mehmetçik Vakfına destek

Bağış çeki ve öğrencilerin yazdığı mektuplar Yozgat İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’a teslim edildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ‘’İlimiz genelinde yapılan kampanyada, öğrencilerimiz tarafından kahraman askerlerimize ulaştırılmak üzere 13 bin 267 mektup yazılmıştır. Ayrıca gönüllülük esasına bağlı olarak toplanan 157 bin 12 lira nakit yardım Mehmetçik Vakfına bağışlanmıştır. Yozgat Eğitim camiası adına Mehmetçiğimize destek amaçlı düzenlenen kampanyalara destek veren herkese teşekkür ediyor, Şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ederek, Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz’’ dedi.

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