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Mehmetçik Vakfına anlamlı bağış

SORGUN İlçesi Doğanlı Köyü Şehit Şuayip Çalışkan Ortaokulu 3 öğrenci, kendi yaptıkları kumbara ile topladıkları parayı Mehmetçik Vakfına bağışladılar.

Mehmetçik Vakfına anlamlı bağış

SORGUN İlçesi Doğanlı Köyü Şehit Şuayip Çalışkan Ortaokulu 3 öğrenci, kendi yaptıkları kumbara ile topladıkları parayı Mehmetçik Vakfına bağışladılar.

26 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Mehmetçik Vakfına anlamlı bağış

Şehit Şuayip Çalışkan Ortaokulu Müdürü Ömer Esmek ile birlikte Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci’yi ziyaret eden 7.sınıf öğrencilerinden Büşra Şahin, Berat Şahin ve Zehra Erdoğan, sınıf arkadaşlarının da katkılarıyla kumbarada biriktirdikleri 900 lira parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladılar. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, öğrencilerin göstermiş olduğu bu duyarlılığın kendilerini çok duygulandırdığını, böyle güzel girişimlerin devam etmesi adına kendilerinin de o kumbaraya bir miktar para atarak yardımda bulunduklarını söyledi. Arkadaşları adına konuşan Zehra Erdoğan ise, kumbarayı kendilerinin yaptıklarını, bağış toplama çalışmalarında tüm sınıf arkadaşlarının seferber olduğunu ifade ederek, "Mehmetçiğimiz bizlerin rahatı için dört bir yanda düşmanla, teröristlerle çarpışırken, bizlerin de burada gerek maddi, gerek manevi olarak onlara katkıda bulunması gerekir. Mehmetçiklerimize açılan kampanyalar içinde bizimki bir su damlası. Dileğimiz bu damlaların artarak çoğalması ve alınacak modern silahlarla Mehmetçiğin düşmana karşı koymasıdır. Bizler Mehmetçiklerimiz şehit olmasın, düşmana aman vermesin diye böyle bir kampanya başlattık." diye konuştu. 

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