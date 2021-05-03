Mehmetçik iftar yaptı

YOZGAT Valisi Ziya Polat, kahraman Mehmetçiğimizin iftar sofrasına misafir oldu. İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Mehmetçikler ile birlikte orucunu açan Vali Polat, Koronavirüsle mücadelede gösterdikleri gayretten dolayı askerlere teşekkür etti. Polat, vatandaşların can ve mal güvenliği için 7/24 görev başında olan güvenlik güçlerini de uygulama noktalarında ziyaret etti, görevlerinde başarılar diledi. Vali Polat’a Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve J. Komutanı Kd. Albay Ali Sefa Yılmaz eşlik etti.