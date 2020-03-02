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Mehmetçik için toplandılar

KOCAELİ Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetimi, dernek binasında bir araya gelerek Suriye Rejim Güçlerine karşı harekat başlatan Türk Ordusu'na destek verdiklerini açıkladı.

02 Mart 2020 Pazartesi 03:39
Mehmetçik için toplandılar

Hain saldırı sonucu şehit olan Askerlerimiz için dua eden Yozgatlılar, her koşulda Mehmetçiğimizin yanında olduklarını ifade ettiler. Ülke olarak çok önemli bir sınavdan geçtiğimiz dile getirilerek, birlik ve beraberlik mesajı verdiler. Şehitlerimiz için taziye dileklerini de dile getiren Yozgatlılar, vatan-millet-bayrak ve mukaddesat için her zaman canlarını verebileceklerine vurgu yaparak, 'Yaşasın Türk Ordusu. Yaşasın Türkiye. Birliğimiz ve dirliğimiz daim olduğu sürece; yarınlar her zaman bizlerindir' dediler.

Anahtar Kelimeler:
Mehmetçik Için Toplandılar
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