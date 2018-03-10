Mehmetçiğe süt üreticilerinden destek

Birlik Başkanı Altan Gültekin, Mehmetçiğe destek olmak amacıyla köylülerin bir günlük sütlerini bağışlamalarını istediklerini belirterek, ‘’Bu kapsamda bütün üreticilerimiz bir gün değil bir yılda olsa destek oluruz diyerek, bağışta bulundular. Bütün üreticilerimize tekrardan şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla üreticilerin bağışta bulunduklarını kaydeden Gültekin, ‘’Şu an köylerimizden 20 ton, beldemizden ise 8 ton süt Mehmetçiğimize destek olmak için bağışlandı. Afrin’de bizim için mücadele eden tüm Kahraman Mehmetçiğimize Rabbim yardımcıları olsun. Bizler de bir nebze de olsa başlattığımız kampanyayla vatan evlatlarına destek olmak istedik. Her zaman askerimizin ve devletimizin yanında olduğumuzu bir daha şahsım ve birlik olarak buradan belirtmek isterim’’ diye konuştu.