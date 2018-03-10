Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 10°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116915
ALTIN
162.122
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2770
EURO
4.6962

Mehmetçiğe süt üreticilerinden destek

SARIKAYA Süt Üreticileri Birliği, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçiklere destek amaçlı kampanya düzenledi.

Mehmetçiğe süt üreticilerinden destek

SARIKAYA Süt Üreticileri Birliği, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatına katılan Mehmetçiklere destek amaçlı kampanya düzenledi.

10 Mart 2018 Cumartesi 07:00
23 Okunma
Mehmetçiğe süt üreticilerinden destek

Birlik Başkanı Altan Gültekin, Mehmetçiğe destek olmak amacıyla köylülerin bir günlük sütlerini bağışlamalarını istediklerini belirterek, ‘’Bu kapsamda bütün üreticilerimiz bir gün değil bir yılda olsa destek oluruz diyerek, bağışta bulundular. Bütün üreticilerimize tekrardan şükranlarımı sunuyorum’’ dedi. 
Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla üreticilerin bağışta bulunduklarını kaydeden Gültekin, ‘’Şu an köylerimizden 20 ton, beldemizden ise 8 ton süt Mehmetçiğimize destek olmak için bağışlandı. Afrin’de bizim için mücadele eden tüm Kahraman Mehmetçiğimize Rabbim yardımcıları olsun. Bizler de bir nebze de olsa başlattığımız kampanyayla vatan evlatlarına destek olmak istedik. Her zaman askerimizin ve devletimizin yanında olduğumuzu bir daha şahsım ve birlik olarak buradan belirtmek isterim’’ diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yabancılara eğitim
Yabancılara eğitim
Kaymakam sorun dinliyor
Kaymakam sorun dinliyor
Afrin’e öğrencilerden destek
Afrin’e öğrencilerden destek
Termal yargıda
Termal yargıda
Afrin Gazisi baba evinde
Afrin Gazisi baba evinde
Nesil Savaşları anlatıldı
Nesil Savaşları anlatıldı

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim