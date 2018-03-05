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Mehmetçiğe Kurban

AKDAĞMADENİ ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ile birlikte vatandaşların bağışlarıyla topladığı 91koyun, boğa ve bin 8 koli yumurta, dualar eşliğinde Hatay’da bulunan güvenlik güçlerine teslim edildi.

Mehmetçiğe Kurban

AKDAĞMADENİ ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ile birlikte vatandaşların bağışlarıyla topladığı 91koyun, boğa ve bin 8 koli yumurta, dualar eşliğinde Hatay’da bulunan güvenlik güçlerine teslim edildi.

05 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Mehmetçiğe Kurban

Merkez Haseki Camisi önünde düzenlenen uğurlama törenine, Kaymakam Alp Eren Yılmaz, Belediye Başkanı Suphi Daştan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kaymakam Alp Eren Yılmaz, devlet millet iş birliğinin en güzel örneklerinden birini yaşadıklarını belirterek, ‘Kurbanlıklarımızı, Afrin'de kahramanca vatanın selameti için mücadele eden askerlerimize gönderiyoruz. Allah herkesin hayrını kabul etsin’ dedi.
Belediye Başkanı Daştan ise, ‘Akdağmadeni halkı, Afrin'de mücadele eden kıymetli askerlerimize, polislerimize küçük de olsa bir yardımda bulunma gayreti içerisinde oldular. Biz onlar için ne yapsak azdır. Akdağmadeni halkının duaları ve destekleri daima onlarla olacak’ diye konuştu.

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