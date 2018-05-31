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Mehmetçiğe iftar

AYDINCIK İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlere yönelik iftar verildi.

Mehmetçiğe iftar

AYDINCIK İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerlere yönelik iftar verildi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 07:00
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Mehmetçiğe iftar

İftar yemeğine Kaymakam Yavuz Akyol, Belediye Başkanı Ahmet Koçak, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Engin, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Aydemir, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Tekçam, Komutanlar ve Askerler katıldı. Kaymakam Akyol, huzur ve asayişi sağlamak için 7/24 saat görevde olan jandarma personeline teşekkür etti, askerlere hayırlı teskere temennisinde bulundu. 

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