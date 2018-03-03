Mehmetçiğe feda olsun!

Saraykentli İbrahim Erkek, Ankara’nın Keçiören ilçesinde bulunan ve maddi değeri yaklaşık 250 bin lira civarında olan dairesini kahraman Mehmetçiğe moral ve motivasyon sağlamak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağışladığını bildirdi. İbrahim Erkek, beraberinde Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal ve Saraykent İl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Köroğlu ile birlikte Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ı makamında ziyaret ederek, evinin tapusunu İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt’a takdim etti. Vali Kemal Yurtnaç, Türk Milleti’nin kahraman Mehmetçiğe bu denli büyük destek ve fedakarlıkların tarihin her döneminde görüldüğünü, bu inanç ve yüce gönüllülüğün karşısında hiçbir düşmanın başarılı olma şansının olmadığını vurguladı. Vali Kemal Yurtnaç, “İbrahim Amcamız da bu noktada büyük bir kadirşinaslık ve yüce bir gönüllülük göstererek dairesini TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışladı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Yozgat’ta bu türden örnekleri görmeye alıştık. Yozgat halkının bu konulardaki duyarlılığı ve attığı adımlar göğsümüzü kabartıyor” şeklinde konuştu.

Bağış sahibi İbrahim Erkek de Vali Yurtnaç ve Albay Bilgihan Yeşilyurt’a teşekkür ederek “Ordumuza, devletimize her şey feda olsun. Malımızla mülkümüzle, canımızla kanımızla Mehmetçiğimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Saraykent Belediye Başkanı Ahmet Öçal, İbrahim Erkek’in ilçesinde okul ve cami de inşa ettiren hayırsever bir vatandaş olduğunu bildirdi.



