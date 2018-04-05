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Mehmetçiğe destek

DİYANET Sen Sorgun Temsilciliğinden 46 kişilik bir ekip Mehmetçiğe moral ziyareti için Hatay’a gitti.

Mehmetçiğe destek

DİYANET Sen Sorgun Temsilciliğinden 46 kişilik bir ekip Mehmetçiğe moral ziyareti için Hatay’a gitti.

05 Nisan 2018 Perşembe 07:00
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Mehmetçiğe destek

Diyanet Sen Sorgun Temsilcisi Şenol Aktaş, sendika üyesi 46 kişinin Hatay’da Kilis Gülbaba, Hassa sınır karakollarını ziyaret ettiklerini söyledi. Aktaş, Mehmetçiğin sınır ötesinde terör örgütü PYD’ye karşı büyük kahramanlıklar sergilediğini ifade etti. Aktaş, ‘’Bizler onlara manevi destek olmak amacıyla Sorgun Belediyesi tarafından bizlere tahsis edilen otobüs ile Hatay’a gittik. Orada iki sınır karakolunda görev yapan Mehmetçiklerimizi ziyaret edip, Sorgun halkının hediyelerini kendilerine takdim ettik. Ayrıca Afrin harekatında şehit düşen 46 Mehmetçik için 46 hatim okuduk’’ dedi.
Aktaş, kendilerine bu ziyarette destek veren Sorgun Belediyesi’ne teşekkür etti.

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