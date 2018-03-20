Mehmetçiğe destek

YOZGAT’IN Esenli Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nda aslanlar gibi mücadele eden Mehmetçiğimize destek amacıyla başlatılan kampanyada elde edilen nakit Valiliğe teslim edildi. Dernek Başkanı Efsal Ünal, yapılan maddi desteklerin TSK Güçlendirme Vakfı başkanlığının ilgili hesabına 2 bin 500 lira aktarıldığını söyledi. Ünal, ‘Başta Sayın Valimiz Kemal Yurtnaç beye, Vali Yardımcımız Adem Yılmaz’a ve desteğini esirgemeyen tüm Esenliler ile katkıda bulunan diğer vatandaşlarımıza dernek yönetimi olarak teşekkür ederiz’ dedi.