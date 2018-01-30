MEHMETÇİĞE DESTEK

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, her iki bağışçıyı da makamında kabul etti. Ziyarette, Alemdar Köyü Muhtarı Cevdet Ortak, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Afrin kentinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'nın bitimine kadar muhtarlık maaşının Mehmetçik Vakfı'na bağışlanması için dilekçesini teslim etti. Yenipazar Beldesi'nde ikamet eden Ali Yıldırım da Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı 3 bin liralık bağış dekontunu verdi. Yıldırım, ‘Cebimde 3 bin lira vardı. Parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladım. Bağışta bulduğum için çok mutluyum. Ben de askerde olmayı çok isterim. Bu vatan ve bu devlet bizim devletimiz. Vatan için canımı da paramı da malımı da bağışlarım" dedi.

Muhtarı Ortak da, ‘Muhtarlık maaşımı Afrin operasyonu bitene kadar bağışlıyorum. Türk milleti olarak bol bol dua ediyoruz. Bizim tek değer vereceğimiz bir şey varsa oda vatandır. Devletimizin yanındayız. Her şey vatan için’ diye konuştu.

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, ülkenin birliğini, bütünlüğünü sağlamak için başlatılan terörle mücadelenin son hızıyla devam ettiğini vurguladı. Yurtnaç, ‘Terörle mücadeledeki amaç kahraman ordumuz 10 günden bu yana Afrin'de harekat yapıyor ve bunun devamı olacak. Tabi ordu kahramansa halkta kahraman, halkta kadirşinas... Ali amcamız ve muhtarımız ikisi de bizim hiçbir yönlendirmemiz olmamasına rağmen maaşlarını ve cebindeki parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladılar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Vatanın birliği ve bütünlüğü her şeyden önde gelmektedir. Ülkemizin güzel insanları devletine milletine böyle sahip çıkmaktadır. Bu da bizim için çok gurur vericidir’ ifadelerini kullandı.



