Mehmetçiğe anlamlı bağış

Yozgat'ın Saraykent ilçesi Altınsu köyünde yaşayan Mahmure Kahraman, pazarda sattığı 2 hindiden elde ettiği 200 lirayı Afrin'de PKK/YPG-PYD ve DEAŞ'lı teröristlerin temizlenmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Mehmetçik Vakfına bağışladı. İki tane hindisinin olduğunu ve bunları askerlere bağışlamak için sattığını söyleyen 70 yaşındaki Kahraman, "Parayı Mehmetçik Vakfına yatırdım. Gerekirse ben de giderim. Allah askerimize güç kuvvet versin. Sağ selamet askerlerimizi annesine, babasına, çocuklarına kavuşturmayı nasip etsin. Gerekirse askere ben de gider mermilerini taşırım" dedi.

